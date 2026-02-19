Ya se atiende en SLP adicción a fentanilo

Durante el año pasado, se atendió a cinco pacientes con problemas de adicción a fentanilo, informó René Contreras Flores, director general del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación.

Detalles confirmados sobre atención y pacientes

El funcionario estatal especificó que inicialmente las personas fueron detenidas por las corporaciones de seguridad pública, y como parte de su rehabilitación, fueron remitidas a la institución dedicada a la atención de las adicciones.

En entrevista, Contreras Flores refirió que, de acuerdo con la testimonial de las y los consumidores, accedieron a la droga porque se las ofrecieron y decidieron consumirla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Realmente la mayoría de los que tenemos y hemos tenido en el Instituto Temazcalli, es más alcohol, más marihuana y cocaína. Un porcentaje muy bajo de fentanilo", declaró el entrevistado.

Impacto en la comunidad y seguimiento institucional

Dijo que los pacientes son personas mayores de edad, quienes consumían el estupefaciente en bajas cantidades.

"El día de hoy les puedo informar que, dentro del seguimiento institucional del Instituto Temazcalli, las atenciones por fentanilo han sido muy pocas. El año pasado fueron nada más cinco detenciones que se detectaron y llegaron a rehabilitación las personas", concluyó.

Al respecto, el 17% de los decomisos de fentanilo en el país realizados en el 2023 ocurrieron en San Luis Potosí, de acuerdo con el Inegi.