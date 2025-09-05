AMIGOS POR SIEMPRE

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
Amigos y compañeros del Instituto Potosino festejaron 40 años de egresar de la prepa.

Integran la generación 83-85, una de las más emprendedoras y visionarias.

Ahora, exitosos profesionistas, compartieron un encuentro emotivo, nostálgico y con múltiples anécdotas de sus años de estudiantes en dicho plantel educativo.

Participaron en una ceremonia acción de gracias, efectuada en la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret, donde el Presbítero celebrante les felicitó por preservar entre ellos la amistad, y la unión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al final de la celebración, entre abrazos y sonrisas, intercambiaron los mejores propósitos.

Más tarde, llegaron a la cálida recepción, donde compartieron orgullosos por sus triunfos.

