Apasionados al golf
Torneo de la Independencia de La Loma de Golf
Galeria
Los más destacados jugadores de golf demostraron su habilidad en el tradicional Torneo de la Independencia de México.
Con la experiencia que poseen, llegaron al green de La Loma Residencial Club de Golf, organizador del mismo.
La salida al campo fue por escopetazo y, ahí, con pasión realizaron sus mejores estrategias de juego y golpes, a fin de convertirse en campeones.
El encuentro, con interesantes anécdotas.
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La mañana resultó plena de acción y agradables sorpresas.
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