Fervor patrio
Expresan su amor y lealtad a México en la prepa Anáhuac
Galeria
La alegría de ser mexicanos y de vivir en un país libre y soberano, prevaleció entre los alumnos de la Prepa Anáhuac que recordaron el inicio de nuestra Independencia en una estupenda celebración.
Este día especial, los alumnos que contienden para representar a sus compañeros, a través del Consejo Estudiantil de esta universidad: Santiago Torres, preside la Planilla Naranja; Patricio Leos, encabeza la Planilla Azul; y José Romero, de la Planilla Roja, realizaron su campaña proselitista en entre los estudiantes.
Con este motivo, organizaron juegos y dinámicas a fin de fomentar la sana convivencia, unión, y armonía entre los alumnos.
Además, les obsequiaron detalles especiales.
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La elección del nuevo Consejo Estudiantil será el próximo miércoles 23 de septiembre por mayoría de votos de los alumnos.
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