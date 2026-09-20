¡Atmósfera tricolor!
Preservan costumbres y tradiciones en el Tec
Galeria
El amor, respeto y lealtad a la Patria fue expresado por un grupo de adolescentes y jóvenes, en una celebración mexicana.
De esta manera, los alumnos de prepa y carreras profesionales del Tec de Monterrey festejaron el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.
Asistieron a clases con ¡gran optimismo!; lucieron elementos mexicanos en los colores patrios.
Algunos se pintaron la cara de verde, rojo y blanco.
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En una atmósfera de fiesta disfrutaron de las tradiciones y costumbres de nuestro país, como lo fue la música, gastronomía, dulces, postres y aguas frescas. Además, demostraron ser buenos para cantar algunos temas mexicanos.
Así, con orgullo, recordaron los hechos históricos que dieron libertad e independencia a nuestro país.
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