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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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¡Atmósfera tricolor!

Preservan costumbres y tradiciones en el Tec

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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El amor, respeto y lealtad a la Patria fue expresado por un grupo de adolescentes y jóvenes, en una celebración mexicana.

De esta manera, los alumnos de prepa y carreras profesionales del Tec de Monterrey festejaron el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Asistieron a clases con ¡gran optimismo!; lucieron elementos mexicanos en los colores patrios.

Algunos se pintaron la cara de verde, rojo y blanco.

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En una atmósfera de fiesta disfrutaron de las tradiciones y costumbres de nuestro país, como lo fue la música, gastronomía, dulces, postres y aguas frescas. Además, demostraron ser buenos para cantar algunos temas mexicanos.

Así, con orgullo, recordaron los hechos históricos que dieron libertad e independencia a nuestro país.

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