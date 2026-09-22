Cinco estilos de bolsas de Steve Madden para estrenar este otoño

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El otoño es una buena excusa para volver a jugar con los accesorios. Cuando las prendas empiezan a sumar capas, las bolsas pueden ser ese detalle que cambia por completo la dirección de un look: una silueta pequeña para llevar lo esencial, una tote que acompaña la rutina o un estampado que convierte un estilismo sencillo en uno mucho más interesante.

Colección otoño 2026 de Steve Madden: inspiración y propuesta

Para esta temporada, Steve Madden retoma la energía de la moda neoyorquina de finales de los años 90 y principios de los 2000 con una propuesta en la que la nostalgia convive con una visión actual del estilo. La colección de otoño 2026 forma parte de Ask Steve, su nueva campaña global, aunque el calzado sea el gran protagonista de la comunicación.

En la categoría de accesorios, las bolsas siguen esa misma conversación a través de distintas proporciones, texturas y formas. Aquí reunimos cinco estilos para tener en el radar este otoño.

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Las bolsas mini de asa corta son de esas piezas que no necesitan demasiado para convertirse en el punto focal de un look. Su tamaño compacto concentra la atención en la silueta y permite jugar con el color o la textura como parte importante del estilismo.

Una propuesta en rojo profundo con textura tipo piel de serpiente aporta precisamente ese contraste: puede acompañar prendas neutras cuando buscas que el accesorio destaque o sumarse a una combinación más atrevida para reforzar el lado retro de la temporada.

El resultado es una bolsa pequeña, pero con suficiente personalidad para no pasar desapercibida.

Variedad de siluetas y funcionalidad en las bolsas Steve Madden

La silueta curva es otra de las formas que conecta con la estética de los años 90. Llevadas al hombro y con una estructura más cercana al cuerpo, estas bolsas funcionan especialmente bien cuando la intención es conseguir un accesorio que se vea integrado al look, en lugar de competir con él.

Una versión en negro mantiene la propuesta versátil y permite combinarla con prendas de denim, básicos o piezas más arregladas. Su forma redondeada es suficiente para darle un giro diferente a un estilismo cotidiano.

Para el día a día, hay algo difícil de superar en una bolsa que puede llevar todo lo necesario y, al mismo tiempo, mantener una estética cuidada.

Las tote amplias parten de esa idea. Una silueta negra y de acabado suave puede acompañar looks de oficina, pero también funcionar con combinaciones más relajadas durante el fin de semana.

Su volumen las convierte en una alternativa especialmente práctica cuando el estilismo necesita una bolsa que tenga presencia sin recurrir a detalles excesivos.

Si las tote juegan con el volumen, las bolsas estructuradas hacen lo contrario: su atractivo está en una forma más definida y en una construcción que ayuda a darle un acabado más pulido al look.

El detalle que cambia la propuesta está en las asas de cuerda, un elemento que introduce textura y rompe con la rigidez de la silueta.

Este tipo de bolsa funciona especialmente bien cuando el resto del outfit mantiene una estética sencilla. Así, el accesorio puede convertirse en ese pequeño giro que hace que un look de básicos se sienta mucho más pensado.

Los estampados también tienen un lugar en la propuesta de otoño. Una crossbody con patrón de cuadros lleva la inspiración retro a una silueta práctica para el día a día y añade dimensión incluso a los looks más sencillos.

La clave está en dejar que la bolsa sea el detalle protagonista: puede combinarse con denim y básicos neutros o contrastarse con prendas de inspiración deportiva para conseguir una mezcla más relajada.

Además, el formato crossbody mantiene el accesorio cerca del cuerpo y permite llevarlo de una manera mucho más casual.

El calzado ocupa el centro de la campaña, con una selección que incluye mocasines, botas, tacones y sneakers. En México, la propuesta contempla piezas como las flats Lydia red, los tacones Amiral Black y las botas Torch Chestnut, además de otros diseños de la temporada.

La campaña comenzó a llegar a los mercados internacionales el 17 de agosto, y con ella Steve Madden vuelve a poner sobre la mesa una idea muy neoyorquina de la moda: tomar referencias conocidas, mezclarlas con la personalidad propia y hacerlas funcionar de una manera nueva.

Y si hay un accesorio capaz de hacer eso en segundos, es una buena bolsa: pequeña o XL, estructurada o relajada, minimalista o con estampado, puede cambiar por completo la actitud de un look.