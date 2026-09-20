¡Qué bonita nación!

Con un estupendo festejo patrio multicolor, las familias socias e invitados del Club Libanés Potosino festejaron la libertad e Independencia de México.

La concurrencia, como una muestra del arraigo a sus tradiciones y costumbres lucieron trajes típicos de diversas regiones del país.

Al igual, portaron una serie de accesorios y complementos mexicanos.

En una atmósfera tricolor, se realizó la ceremonia del Grito, ondearon el Lábaro patrio y sonaron la campana, ante los gritos de ¡Viva México!, de la concurrencia.

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Enseguida, inició el espectáculo de pólvora y fuegos pirotécnicos.

En un agradable encuentro patriótico, disfrutaron de la serie de atractivos y detalles de buen gusto.

¡Vaya orgullo de ser mexicanos!