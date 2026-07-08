AYER HOY MAÑANA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"La vejez es divertida:... Salí del Súper y busque las llaves del coche. No estaban en ningún bolsillo, solo tenía los documentos, el teléfono... Volví adentro y busqué entre los tomates, las patatas, donde había estado. Una búsqueda rápida. Tampoco estaban allí. De repente me di cuenta de que quizá las había dejado puestas en el coche. Pensé: te pueden robar el coche si dejas las llaves puestas. Corrí al estacionamiento y... no estaba el coche. Inmediatamente llame a la policía, le di mi ubicación, descripción del coche, marca, donde lo había estacionado, etc. También confesé que había dejado las llaves en el coche y que me lo habían robado. Entonces hice la llamada más difícil de todas: Llame a mi mujer, le dije: cariño (tartamudeé)... me deje las llaves en el coche y me lo han robado... Pensé que se había cortado la llamada, se hizo un gran silencio. Pero luego oí su voz. Gritó: te lleve yo y te deje en el súper, ahora era mi momento de callarme y tragar saliva. Avergonzado y también feliz, dije: entonces ven a buscarme; gritó de nuevo y dijo no puedo, estoy en la policía, cuando los convenza de que yo no robé el carro y se me pase lo enojada, ya veré si voy... No te rías, platícalo a tus amigos..." Anónimo... Santoral para hoy: Eugenio lll y Adriano lll Papas. Edgardo rey de Inglaterra. Procopio... Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años... Alis Salguero Gómez ha escrito su propia historia: "Lo que quiero es vivir, cuando seguir vivo no es heroico, sino una elección diaria" . Alis nos cuenta en este libro su historia de vida y por todo lo que ha pasado, quienes hemos tenido la dicha o la oportunidad de leerlo nos da una lección de vida donde uno llora, piensa, valora el día a día, una serie de sentimientos encontrados de esta guerrera que ha aprendido de la natación un espacio muy especial para ella, y como lo hace en una alberca, lo ha hecho a mar abierto... Lo mejor es leerlo, para quienes estén interesados pueden entrar a www. alis. pro y tienen la respuesta que necesitan... Celebraron sus respectivos cumpleaños con una comida familiar Javier Montalvo y Lupita Pérez Vigna con dos días de diferencia... La reunión resultó muy agradable para los festejados a quienes les llevaron Mariachi y hubo música en vivo donde se escucharon las "Mañanitas" para los dos... En todo participaron sus hijos: Javier y Paola, con sus herederos: Santiago y Javier; Alejandro y Rosy con Joaquina y Alex; Daniel y Lulu con sus heredaras Majo y Mafer; José Manuel y Andrea... Estuvieron sus seres queridos y amigos íntimos con quienes disfrutaron esta fiesta en su honor... Desde aquí lo mejor para Javier y Lupita por muchos años más juntos... Recibieron la llegada de la cigüeña por segunda ocasión, los esposos Saúl Cervantes y Lucy Núñez junto a su hija mayor Barbarita quien ahora tiene un hermanito para jugar... Saúl y Lucy han escogido el nombre de Diego que se lo impondrán al momento que lo acerquen a la pila bautismal... Numerosos parabienes han recibido Saúl y Lucy de parte de los abuelos, tíos, primos, amigos con este motivo... Un abrazo para ellos por este bebé que ha venido a llenarlos de alegría al lado de Barbarita... La Generación que termino su carrera profesional en 1975 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis, se reunieron para festejar 51 años de haber terminado sus estudios y compartir la amistad que los une desde aquel entonces... Entre los asistentes, estuvieron: María Eugenia González Vega, Juana María Durán, María de Jesús Serna, Fely Palomares, Flor Barrón, Beto Vega y señora, Víctor Martínez y señora, Irene Lozano, Esteban Oviedo y Carmelita su esposa, Petrita Saldaña y su esposo, Pepe Ocejo, Alejandro Serment, Joaquín Gómez, Enrique Durán, Edmundo Medina Noyola y Coco su esposa... Felicitaciones a las cumpleañeras de la semana, Gloria Mendizábal y Ángeles Martí que pasaron su día al lado de sus hijos, nietos, hermanos y amistades... Hasta la próxima...