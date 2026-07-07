SOFÍA ESPERA EL NACIMIENTO DE ESTEBAN

Sofía Ugalde Albarrán celebró con seres queridos y amistades, la víspera del nacimiento de su segundo bebé.

Nora Albarrán dio la bienvenida a su nieto y se sumó a la felicidad de su hija en un cálido festejo que ofreció.

Como anfitriona, integró elementos de buen gusto que agradaron a las invitadas, quienes llegaron a expresarle los mejores deseos de bienestar a Sofía y su bebé.

Ahí, estuvieron la hermana de la festejada Rebeca Ugalde, su suegra María de la Paz Briones González, su cuñada Mari Paz Ress, así como tías, primas y amistades cercanas.

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En una agradable atmósfera, la festejada y la selecta concurrencia charlaron sobre el cuidado que requieren los bebés y los niños durante los primeros años de su vida,

Desde luego que no faltaron algunos consejos prácticos para Sofía.

El festejo transcurrió en medio de las agradables sorpresas, los buenos deseos, las muestras de afecto y los instantes emotivos y plenos de alegría.