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AYER HOY MAÑANA

Hoy se celebra a San Vicente De Paul

Por Alicia Villasuso

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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      "Hoy llegas sin hacer ruido, como quien no quiere interrumpir, pero tu presencia lo transforma todo. El aire se vuelve más fresco, las hojas comienzas su danza dorada y el sol se despide más temprano, dejando un cielo teñido de nostalgia. Los árboles despojan sus hojas con elegancia. Me encanta como tiñes los días de tonos cálidos: ocres, rojizos, marrones. Gracias por recordar que todo tiene su tiempo. Bienvenido seas Otoño. Quédate el tiempo que necesites, te recibimos con el corazón abierto y una taza caliente entre las manos..." Santoral para hoy: San Vicente de Paul, Santos Juan, Adolfo, Antonio, Leoncio. Judith libertadora de Israel... Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años... Nuestras condolencias a la familia de la Güera Valdez que pasó a la vida eterna al lado de sus papás, en especial a sus hijas Ana Livier y Ana Fernanda... Para la familia Leyva Saiz por el fallecimiento de Lolita Saiz de Leyva que ahora goza de la luz eterna... Así mismo hacemos extensivas esta condolencia a los Torres Rodríguez por el deceso de Tatina Rodríguez de Torres ... Para su esposo Carlos Torres Corzo y toda su familia que el Señor los consuele en estos momentos de dolor...  Mary Carmen Ayala recibió numerosos parabienes con motivo de su cumpleaños y fue en especial de parte de su esposo Oscar Mendizábal, sus hijos Mary, Oscar, Andrés y Mariana, de sus papás, hermanos y desde luego sus amigas que le desearon lo mejor... Lucy Luna en su nuevo aniversario de vida estuvo rodeada de su esposo Antero González Guerra, sus hijos Antero, Fernando y Alejandro, su familia y amigas... Otro cumpleañero fue Calolo Pérez Espinosa que apagó las 65 velas en número de su pastel al compás de las "Mañanitas" que le cantaron su esposa Coco, su familia y amigos.. Se llevará el a cabo el próximo domingo 25 de octubre la Carrera "La Bene 10 km Running" con el fin de impulsar la cultura de la donación de órganos... Hasta la próxima...  

      @Alicia.Villasuso

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