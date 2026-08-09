logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Cambio de directiva

Proyectos para el nuevo ciclo

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

 El amor que tienen por la naturaleza y el deseo de contribuir con sus acciones al cuidado y la preservación del medio ambiente, motivó a las nuevas integrantes de la directiva de la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería, a dirigir la misma en el periodo 2026-227 que inician en septiembre próximo.

Rosy Vázquez, del Club Magnolia, es presidenta; Rocío de Romo, del Deportivo Potosino, es vicepresidenta; Diana Guel, del Magnolia, tesorera; Martha Acevedo, del Casa Blanca, secretaria; y Gladys Castellanos, del Casa Blanca, prosecretaria.

Diana Reyes de Romo, del Club Magnolia, encabezará el Consejo de Jueces.

Adriana Dibildox, presidenta saliente, les tomó protesta durante una Asamblea que se realizó en un desayuno en el restaurante del hoyo 18 ½ del Club 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Qué elementos hacen más completa una experiencia universitaria
    Qué elementos hacen más completa una experiencia universitaria

    Qué elementos hacen más completa una experiencia universitaria

    SLP

    Redacción

    Las certificaciones y prácticas profesionales en UVM complementan la teoría y mejoran la empleabilidad.

    Papa León XIV anuncia visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre
    Papa León XIV anuncia visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

    Papa León XIV anuncia visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

    SLP

    AP

    La presidenta Keiko Fujimori destaca la visita como un mensaje de esperanza para Perú.

    Cardenal Pietro Parolin inicia visita oficial a México
    Cardenal Pietro Parolin inicia visita oficial a México

    Cardenal Pietro Parolin inicia visita oficial a México

    SLP

    EFE

    La visita coincide con el 35 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.

    La primera torre residencial de The Park
    La primera torre residencial de The Park

    La primera torre residencial de The Park

    SLP

    PULSO

    INMOBILIA CELEBRA LA CULMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LIVEWELL