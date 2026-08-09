Cambio de directiva
Proyectos para el nuevo ciclo
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El amor que tienen por la naturaleza y el deseo de contribuir con sus acciones al cuidado y la preservación del medio ambiente, motivó a las nuevas integrantes de la directiva de la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería, a dirigir la misma en el periodo 2026-227 que inician en septiembre próximo.
Rosy Vázquez, del Club Magnolia, es presidenta; Rocío de Romo, del Deportivo Potosino, es vicepresidenta; Diana Guel, del Magnolia, tesorera; Martha Acevedo, del Casa Blanca, secretaria; y Gladys Castellanos, del Casa Blanca, prosecretaria.
Diana Reyes de Romo, del Club Magnolia, encabezará el Consejo de Jueces.
Adriana Dibildox, presidenta saliente, les tomó protesta durante una Asamblea que se realizó en un desayuno en el restaurante del hoyo 18 ½ del Club
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