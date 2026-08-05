Papa León XIV anuncia visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

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CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano anunció el miércoles que el papa hará su primer viaje a Latinoamérica como pontífice en noviembre, en su regreso a una región donde pasó gran parte de su ministerio, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Itinerario y fechas del viaje papal

El viaje, que tendrá lugar del 6 al 17 de noviembre, incluirá paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en Perú.

La visita es especialmente significativa por los vínculos de larga data de León XIV con Perú. El primer papa nacido en Estados Unidos pasó décadas allí como misionero y responsable de su Iglesia y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Además, tiene la ciudadanía peruana.

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Se espera que su regreso a Chiclayo, la diócesis que dirigió antes de su elección, sea uno de los momentos clave del viaje.

Reacciones oficiales y preparativos en los países visitados

La presidenta peruana Keiko Fujimori escribió en X que la visita de León XIV "será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza" para Perú.

El canciller Carlos Espá dijo en tanto a la prensa que el gobierno es consciente "de las limitaciones que pueda tener el papa cuando llegue" a Perú, durante el fenómeno climático El Niño que provocará lluvias. "Estamos previendo planes de contingencia", indicó.

Robert Prevost dejó Perú en 2023 para asumir un puesto clave en el Vaticano tras el fin de las protestas en los Andes que exigían la renuncia de la entonces presidenta Dina Boluarte, considerada aliada de Fujimori, las cuales dejaron 50 civiles asesinados por la fuerza pública. En su última intervención ante la prensa local, Prevost pidió a las autoridades políticas "aprender a escuchar mejor" para promover la justicia.

León también visitará Argentina, la patria de su predecesor. Pese a las reiteradas invitaciones, el difunto Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia, nunca regresó a Argentina durante sus 12 años en el cargo.

El Vaticano señaló que León estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en Argentina del 8 al 11 y en Perú del 11 al 17. Más adelante se hará público un itinerario detallado.

"La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", expresó la oficina del presidente Javier Milei en un comunicado.

El comunicado señala que el gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar la visita papal. "La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos", señala el comunicado.

En tanto, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, señaló que la gira papal se produce en un contexto de enorme relevancia en el escenario global.

"No la miramos solamente del punto de vista espiritual, sino el rol que (el papa) está jugando en el mundo", dijo el funcionario en una rueda de prensa.

En la capital uruguaya el pontífice tiene previsto mantener una reunión con el presidente Yamandú Orsi. También dará una misa en el Estadio Centenario y visitará algunos de los barrios e iglesias, según precisaron las autoridades eclesiásticas del país.

"Siempre es bueno que el papa venga a nuestro continente", dijo por su parte Orsi en declaraciones a la radio local Mitre. "Tenés en todos lados guerras, conflictos complicados, cosas que no sabés cómo terminan. Y América del Sur aparece como una región de paz... esto es como un bálsamo".

El viaje a América Latina seguirá a la visita de León a Francia, del 25 al 28 de septiembre, su primer viaje al país como papa y parte de un calendario de viajes cada vez más activo en los primeros meses de su pontificado.