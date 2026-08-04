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Cardenal Pietro Parolin inicia visita oficial a México

La visita coincide con el 35 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.

Por EFE

Agosto 04, 2026 06:56 p.m.
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Cardenal Pietro Parolin inicia visita oficial a México
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      Ciudad de México, 4 ago (EFE).- El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, arribará a México la noche de este martes para una visita de tres días que contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y coincide con la víspera del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el país.

      Visita oficial para fortalecer relaciones México-Vaticano

      La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó en una publicación en su cuenta de X que Parolin viene a "fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y México", luego de que en 1992 se restableciera oficialmente el vínculo diplomático entre el país norteamericano y el Vaticano.

      Detalló también que la agenda contempla del 4 al 6 de agosto, en los que el cardenal sostendrá encuentros con autoridades mexicanas, con el Diálogo Nacional por la Paz y miembros de la CEM.

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      Agenda de encuentros y actos religiosos

      Según lo publicado por la CEM, Parolin también acudirá a reuniones con la secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, el canciller mexicano, Roberto Velasco, y presidirá una misa en la Basílica de Guadalupe.

      La CEM compartió que la llegada del cardenal a territorio mexicano será también una "oportunidad" para compartir "nuestro anhelo" de que el papa León XIV visite a la Virgen de Guadalupe y a México.

      "Dios guíe sus pasos en esta visita y nos permita fortalecer el camino para alcanzar una paz desarmada y desarmante", subrayó la CEM al final de su comunicado.

      La Administración de Sheinbaum ha apostado por la visita del máximo pontífice desde inicios de mayo de este año con el objetivo de promover el mensaje de la paz en un país donde cerca del 78 % son personas católicas.

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