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ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

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CELEBRA SUS 15 AÑOS

VIAJA A NUEVA YORK; FAMILIA Y AMIGAS LE DESEAN LO MEJOR

Por Maru Bustos PULSO

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Regina Cuevas Acevedo festejó sus 15 años con un agradable desayuno.

Emocionada, con su mamá Viridiana Paola Acevedo Lobo, quien ofreció el festejo, recibieron a los invitados.

Transformaron un restaurante con una serie de elementos que agradaron a la selecta concurrencia.

Ahí, seres queridos y sus amigas con quienes acaba de concluir la secundaria en el Colegio Motolinía.

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Al igual sus abuelitos, tíos y primos.

Ellos, le expresaron a Regi los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.

La atmósfera multicolor, plena de sonrisas.

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