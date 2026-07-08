CELEBRA SUS 15 AÑOS
VIAJA A NUEVA YORK; FAMILIA Y AMIGAS LE DESEAN LO MEJOR
Galeria
Regina Cuevas Acevedo festejó sus 15 años con un agradable desayuno.
Emocionada, con su mamá Viridiana Paola Acevedo Lobo, quien ofreció el festejo, recibieron a los invitados.
Transformaron un restaurante con una serie de elementos que agradaron a la selecta concurrencia.
Ahí, seres queridos y sus amigas con quienes acaba de concluir la secundaria en el Colegio Motolinía.
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Al igual sus abuelitos, tíos y primos.
Ellos, le expresaron a Regi los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.
La atmósfera multicolor, plena de sonrisas.
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