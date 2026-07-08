CELEBRA SUS 15 AÑOS

Regina Cuevas Acevedo festejó sus 15 años con un agradable desayuno.

Emocionada, con su mamá Viridiana Paola Acevedo Lobo, quien ofreció el festejo, recibieron a los invitados.

Transformaron un restaurante con una serie de elementos que agradaron a la selecta concurrencia.

Ahí, seres queridos y sus amigas con quienes acaba de concluir la secundaria en el Colegio Motolinía.

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Al igual sus abuelitos, tíos y primos.

Ellos, le expresaron a Regi los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.

La atmósfera multicolor, plena de sonrisas.