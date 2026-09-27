"Color Run" en el Club Campestre

Las familias socias del Club Campestre de San Luis vivieron una divertida experiencia en la tradicional "Color Run" que se realizó con éxito.

La sana convivencia a través de la práctica del deporte, resultó entre las personas de todas las edades plena de alegría y energía desbordante.

Durante el trayecto de la competencia, que fue de 3 y 5 km., los atletas se pintaron con polvos de colores, mismos que a la vez fueron esparciendo, creando una atmósfera multicolor.

Los más perseverantes corredores cruzaron la meta y recibieron sus trofeos de campeones en las diferentes categorías.

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Durante la premiación, el Consejo de Administración del Club reconoció el esfuerzo de los cientos de participantes, quienes recibieron una medalla.

La carrera se convirtió en una ¡gran celebración!