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"Color Run" en el Club Campestre

Colorido, algarabía y ambiente familiar

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Las familias socias del Club Campestre de San Luis vivieron una divertida experiencia en la tradicional "Color Run" que se realizó con éxito.

La sana convivencia a través de la práctica del deporte, resultó entre las personas de todas las edades plena de alegría y energía desbordante.

Durante el trayecto de la competencia, que fue de 3 y 5 km., los atletas se pintaron con polvos de colores, mismos que a la vez fueron esparciendo, creando una atmósfera multicolor.

Los más perseverantes corredores cruzaron la meta y recibieron sus trofeos de campeones en las diferentes categorías.

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Durante la premiación, el Consejo de Administración del Club reconoció el esfuerzo de los cientos de participantes, quienes recibieron una medalla. 

La carrera se convirtió en una ¡gran celebración!

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