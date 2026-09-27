Comida mexicana en La Lonja
Socios orgullosos de nuestras tradiciones
Galeria
Los socios de la Sociedad Potosina La Lonja se encontraron en una comida mexicana con la que celebraron la Independencia de nuestro país.
Jaime Lafuente, presidente del Consejo Directivo, les dio la bienvenida a los asistentes, en una atmósfera de entusiasmo y optimismo.
Orgullosos de nuestras raíces, cultura y tradiciones, la selecta concurrencia convivieron una agradable tarde.
Compartieron algunas de las anécdotas interesantes de la temporada, como de las actividades que realizan, aficiones que comparten y pasatiempos.
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Ahí, charlaron de los proyectos a emprender y los planes a realizar esta temporada.
Las interpretaciones de un guitarrista, amenizaron la celebración.
Desde luego que las familias y amigos ahí reunidos expresaron su amor a México.
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