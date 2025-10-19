Este 19 de octubre de 2025, el mundo se une una vez más para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, bajo el lema establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este año: “Cada historia es única, cada viaje importa.”

La fecha busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana, la atención oportuna y el acompañamiento solidario a quienes enfrentan esta enfermedad. El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales retos de salud pública, pero también un símbolo de fortaleza, esperanza y unión.

Desde los distintos sectores —salud, educación, deporte, empresas y sociedad civil— nos sumamos a este llamado global, reafirmando nuestro compromiso con la prevención, la empatía y el apoyo permanente.

Porque cuando la sociedad se une, la esperanza se multiplica.

