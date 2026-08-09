Emotivo bautismo
Recibe el primer sacramento en la parroquia de San Agustín del Pedregal
Galeria
Manuel Saiz y Mónica Torres celebraron el bautismo de su hija Marina Saiz Torres, en un significativo día para la familia.
La ceremonia, realizada en la Parroquia San Agustín del Pedregal, estuvo plena de instantes emotivos y reunió a los seres queridos y amistades de los Saiz Torres.
Los padrinos de Marina, Guilfrido Martínez y Fernanda Saiz, felices, sostuvieron a su ahijada, mientras el Presbítero Salvador González Vásquez derramó sobre su cabecita el agua bendita que la liberó de todo pecado.
Al finalizar la celebración, Manuel y Mónica con sus hijos José Manuel y la pequeña Marina atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, enseguida, compartieron instantes plenos de felicidad en una recepción.
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