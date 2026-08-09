logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Emotivo bautismo

Recibe el primer sacramento en la parroquia de San Agustín del Pedregal

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Manuel Saiz y Mónica Torres celebraron el bautismo de su hija Marina Saiz Torres, en un significativo día para la familia.

La ceremonia, realizada en la Parroquia San Agustín del Pedregal, estuvo plena de instantes emotivos y reunió a los seres queridos y amistades de los Saiz Torres.

Los padrinos de Marina, Guilfrido Martínez y Fernanda Saiz, felices, sostuvieron a su ahijada, mientras el Presbítero Salvador González Vásquez derramó sobre su cabecita el agua bendita que la liberó de todo pecado.

Al finalizar la celebración, Manuel y Mónica con sus hijos José Manuel y la pequeña Marina atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, enseguida, compartieron instantes plenos de felicidad en una recepción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Qué elementos hacen más completa una experiencia universitaria
    Qué elementos hacen más completa una experiencia universitaria

    Qué elementos hacen más completa una experiencia universitaria

    SLP

    Redacción

    Las certificaciones y prácticas profesionales en UVM complementan la teoría y mejoran la empleabilidad.

    Papa León XIV anuncia visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre
    Papa León XIV anuncia visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

    Papa León XIV anuncia visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

    SLP

    AP

    La presidenta Keiko Fujimori destaca la visita como un mensaje de esperanza para Perú.

    Cardenal Pietro Parolin inicia visita oficial a México
    Cardenal Pietro Parolin inicia visita oficial a México

    Cardenal Pietro Parolin inicia visita oficial a México

    SLP

    EFE

    La visita coincide con el 35 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.

    La primera torre residencial de The Park
    La primera torre residencial de The Park

    La primera torre residencial de The Park

    SLP

    PULSO

    INMOBILIA CELEBRA LA CULMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LIVEWELL