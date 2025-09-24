APASIONADOS AL GOLF

Los más destacados jugadores de golf demostraron su habilidad en el tradicional Torneo Patrio que llevó a cabo La Loma Residencial & Club de Golf.

Con la experiencia que poseen, llegaron al green de este exclusivo lugar.

La salida al campo fue por escopetazo y, ahí, con pasión realizaron sus mejores estrategias de juego y golpes, a fin de convertirse en campeones.

El encuentro, con interesantes anécdotas.

La mañana resultó plena de acción, agradables sorpresas y ¡gran alegría!