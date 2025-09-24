logo pulso
APASIONADOS AL GOLF

JUGADORES EN EL TORNEO PATRIO DE LA LOMA

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A

Los más destacados jugadores de golf demostraron su habilidad en el tradicional Torneo Patrio que llevó a cabo La Loma Residencial & Club de Golf.

Con la experiencia que poseen, llegaron al green de este exclusivo lugar.

La salida al campo fue por escopetazo y, ahí, con pasión realizaron sus mejores estrategias de juego y golpes, a fin de convertirse en campeones.

El encuentro, con interesantes anécdotas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mañana resultó plena de acción, agradables sorpresas y ¡gran alegría!

