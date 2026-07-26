Marijó un día para recordar
En su Primera Comunión ofrece como ofrenda sus zapatillas de ballet y ballroom
Galeria
Marijó Compeán Irigoyen practica el ballet y el ballroom, por ello y en agradecimiento a Dios, en la ceremonia religiosa en la que recibió el sacramento de la comunión, llevó como ofrendas las zapatillas que utiliza para practicar estas disciplinas que tanto le apasionan.
Este día que recordará por siempre la acompañaron en la parroquia de San Agustín del Pedregal, sus papás: Miguel Compeán y Aurora Irigoyén, así como sus hermanos: Santiago, Juan Pablo y José Miguel, y su madrina Alejandra Quezada Lara.
Sus amigos participaron en la celebración; Alejandro Macías leyó la primera lectura, y Erika García el Salmo.
Realizaron las peticiones: Majo Aguirre, Danna Valdés, Ale Leal, Isabella Valadés, Faby Hervert, Marijo Enríquez y Natalia Macías.
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La recepción, en el Rancho "La Estación".
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