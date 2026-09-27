¡Muy feliz y enamorada!

Sofía Flores Rocha y Alejandro Marín Rodríguez el día de ayer realizaron el anhelo de unir sus vidas para siempre, por medio del sacramento del matrimonio, mismo que recibieron en una ceremonia en el templo de San Francisco de Sís.

Días previos, su mamá Marcela Rocha Arredondo y sus hermanas Marcela y Verónica Flores Rocha ofrecieron una celebración para despedirla de la soltería de su hogar.

Ahí se sumaron a la felicidad que embarga a Sofía, su suegra Alejandra Rodríguez y su hija cuñada Nahomi Marín, así como tías, primas y sus amigas.

Ellas, le desearon a Sofía dicha y prosperidad en esta nueva etapa de su vida que inicia muy enamorada e ilusionada.

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