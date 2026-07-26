logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

NACERÁ JULIETA

CELEBRÓ SU BABY SHOWER EN UN DESAYUNO CON FAMILIA Y AMIGAS

Por Maru Bustos PULSO

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Ana Gaby Ibarra está a nada de darle la bienvenida a su hija Julieta, quien nacerá en días próximos.

Con este motivo, se reunió con familia y amigas a celebrar en un desayuno.

El festejo se realizó en un restaurante al aire libre, decorado con flores, patos de peluche y tonos rosa pastel y detalles especialmente diseñados para la futura bebé.

La feliz mamá lució un coordinado en color beige, ceñido al cuerpo sin mangas y largo hasta los tobillos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Su mamá Rosaura López sus hermanas Ana Karen y Karla Ibarra, así como su suegra Maru Bárcena compartieron su felicidad.

La celebración transcurrió entre las felicitaciones, la plática amena y las fotos para el álbum de recuerdos de la llegada de Julieta a este mundo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Universidad José Vasconcelos fortalece formación en Ciencias de la Salud
    Universidad José Vasconcelos fortalece formación en Ciencias de la Salud

    Universidad José Vasconcelos fortalece formación en Ciencias de la Salud

    SLP

    Redacción

    La oferta incluye también carreras en ingeniería, gastronomía y posgrados en áreas estratégicas.

    Día Mundial del Perro: ¿por qué se celebra el 21 de julio?
    Día Mundial del Perro: ¿por qué se celebra el 21 de julio?

    Día Mundial del Perro: ¿por qué se celebra el 21 de julio?

    SLP

    El Universal

    Se ha convertido en una oportunidad para destacar la importancia de brindarles cuidados adecuados

    ¿Y, ya sabemos lo que nos conviene?
    ¿Y, ya sabemos lo que nos conviene?

    ¿Y, ya sabemos lo que nos conviene?

    SLP

    PULSO

    Pbro. Lic. Salvador Glez. Vásquez

    JD Vance y Usha anuncian nacimiento de su cuarto hijo
    JD Vance y Usha anuncian nacimiento de su cuarto hijo

    JD Vance y Usha anuncian nacimiento de su cuarto hijo

    SLP

    AP

    El vicepresidente JD Vance y su esposa Usha presentaron a Alec Neel, nacido en el Centro Médico Walter Reed.