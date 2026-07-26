NACERÁ JULIETA

Ana Gaby Ibarra está a nada de darle la bienvenida a su hija Julieta, quien nacerá en días próximos.

Con este motivo, se reunió con familia y amigas a celebrar en un desayuno.

El festejo se realizó en un restaurante al aire libre, decorado con flores, patos de peluche y tonos rosa pastel y detalles especialmente diseñados para la futura bebé.

La feliz mamá lució un coordinado en color beige, ceñido al cuerpo sin mangas y largo hasta los tobillos.

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Su mamá Rosaura López sus hermanas Ana Karen y Karla Ibarra, así como su suegra Maru Bárcena compartieron su felicidad.

La celebración transcurrió entre las felicitaciones, la plática amena y las fotos para el álbum de recuerdos de la llegada de Julieta a este mundo.