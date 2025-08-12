“Nunca se permitirá intrusión militar”

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que drones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) sobrevuelen en territorio mexicano en acciones contra los cárteles de la droga, como aseguró Jesse Watters, conductor en Fox News.

“En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición a México para algún apoyo”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de ayer lunes en Palacio Nacional.

Comentó que hay marcos de colaboración entre ambos países. “No es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular, de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos, primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. Es un país libre, soberano, independiente”, dijo.

Insistió la titular del Ejecutivo federal que México colabora con Estados Unidos en temas de seguridad, “pero nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos, jamás, que el Ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano”.

Asimismo, aclaró que estas acciones que se han hecho en algunas ocasiones “para algún asunto particular”.

“Y de paso.... ¿Cómo dice el Himno? Y si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, piensa, ¡oh, Patria querida!, que el cielo un soldado y una soldada (sic) en cada hijo te dio”, expresó.

En abril pasado, Sheinbaum Pardo aseguró que no había nada ilegal en los vuelos de drones de Estados Unidos sobre territorio mexicano, luego de que medios estadounidenses reportaron que la CIA realizaba misiones de espionaje aéreo a grupos criminales.

“No hay nada ilegal, lo que hay es una coordinación y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora (...) Estos vuelos con parte de coordinación, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y gobierno de México, y muchas veces es a petición, o más bien todas las veces es bajo petición del gobierno de México de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad”, dijo.