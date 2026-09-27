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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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¡Prometen amarse y respetarse!

Celebran su boda civil en una emotiva ceremonia

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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En compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos, Gisell Villaseñor Flores y Javier Álvarez López efectuaron su enlace civil.

En la sobria ceremonia, celebrada en un jardín por la tarde, compartieron con los novios su felicidad, sus papás: Salvador Villaseñor e Irma Flores, Javier Álvarez y Graciela López Wagner, así como sus hermanos.

Ante la Licenciada Lucy Lastras, oficial del registro civil, los jóvenes enamorados se dieron el "sí acepto".

Emocionados, rubricaron el acta de su matrimonio civil, al igual que sus testigos. Al final, recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.Posteriormente, en una cálida recepción recibieron felicitaciones de los invitados, con quienes compartieron su dicha.

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