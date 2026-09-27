¡Prometen amarse y respetarse!

En compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos, Gisell Villaseñor Flores y Javier Álvarez López efectuaron su enlace civil.

En la sobria ceremonia, celebrada en un jardín por la tarde, compartieron con los novios su felicidad, sus papás: Salvador Villaseñor e Irma Flores, Javier Álvarez y Graciela López Wagner, así como sus hermanos.

Ante la Licenciada Lucy Lastras, oficial del registro civil, los jóvenes enamorados se dieron el "sí acepto".

Emocionados, rubricaron el acta de su matrimonio civil, al igual que sus testigos. Al final, recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.Posteriormente, en una cálida recepción recibieron felicitaciones de los invitados, con quienes compartieron su dicha.

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