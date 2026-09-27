¡Prometen amarse y respetarse!
Celebran su boda civil en una emotiva ceremonia
Galeria
En compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos, Gisell Villaseñor Flores y Javier Álvarez López efectuaron su enlace civil.
En la sobria ceremonia, celebrada en un jardín por la tarde, compartieron con los novios su felicidad, sus papás: Salvador Villaseñor e Irma Flores, Javier Álvarez y Graciela López Wagner, así como sus hermanos.
Ante la Licenciada Lucy Lastras, oficial del registro civil, los jóvenes enamorados se dieron el "sí acepto".
Emocionados, rubricaron el acta de su matrimonio civil, al igual que sus testigos. Al final, recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.Posteriormente, en una cálida recepción recibieron felicitaciones de los invitados, con quienes compartieron su dicha.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Cinco estilos de bolsas de Steve Madden para estrenar este otoño
El Universal
La campaña global Ask Steve incluye bolsas y calzado que reflejan una visión actual del estilo retro.