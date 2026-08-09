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"Realmente nunca crecemos, solamente aprendemos como actuar en público... Actúa con naturalidad, sonríe, trata de no guardar rencores, de perdonar... déjate ayudar por tu niño interior y te sentirás mejor..."Santoral para hoy: Teresa Benedicta de la Cruz. Román. Juan Salermo... Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años... Nuestras condolencias a la familia de Enrique Abaroa Castellanos que partió a gozar de la paz eterna y al reencuentro de su esposa Soco... Para sus hijos, nietos, hermanos que el Señor los llene de bendiciones en estos momentos de dolor... Para Enrique que descanse en la Casa del Padre Celestial... Fue pedida en matrimonio María José Macías Fernández por parte de su prometido Jerónimo Labastida... La reunión fue en familia donde acompañaron a María José, sus papás: Mario Macías y Consuelo Fernández; a Jerónimo sus hermanos Patricio y Alejandro, a quienes acompañó su tía Pilar Labastida de Allende... Los novios fueron objeto de numerosos parabienes... María José y Jerónimo han escogido el mes de abril para unir sus vidas por el sacramento del matrimonio... Carola Guerra y su hija Carolina Silva Guerra ofrecieron un desayuno en honor de su futura nuera y cuñada Yamile Fontes Hallal que une su vida a José Guillermo Silva Guerra el próximo mes de octubre del presente año... Yamil recibió de parte de Carola y Carolina y familia Guerra, un cuadro de la Virgen, un costurero y una caja de herramientas con la explicación de sus regalos... Enhorabuena a Yamile y José Guillermo... Ayer celebró un aniversario más de vida, Santiago González Cortés que escuchó las "Mañanitas" de parte de sus papás Luis Ángel González y Pía Cortés, de sus hermanas Ana Paula y María José... Asimismo de su familia y amigos... Un abrazo para Santiago... Hasta la próxima...

@Alicia.Villasuso