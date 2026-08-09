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Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

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Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

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Vacaciones intensas

Destrezas y habilidades en el Club Campestre

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Estas mañanas de asueto resultaron intensas, de acción y entretenimiento en el Club Campestre de San Luis que llevó a cabo su Camping de Verano.

En las áreas de esparcimiento, los niños más audaces aprendieron y  descubrieron nuevas aptitudes, habilidades y talento para la práctica de algunas disciplinas deportivas y recreativas.

A través de las mismas y del juego desarrollaron destrezas.

Los campistas que ya practican estos deportes, adquirieron mayor experiencia.

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Tenis, futbol, natación, pádel, jump y yoga infantil, formaron parte del programa integral de desarrollo físico.

Como parte de las actividades, el día de ayer disfrutaron de una mañana de go-cars.

Eso sí, la diversión, ¡al máximo!

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