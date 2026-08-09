Vacaciones intensas
Destrezas y habilidades en el Club Campestre
Galeria
Estas mañanas de asueto resultaron intensas, de acción y entretenimiento en el Club Campestre de San Luis que llevó a cabo su Camping de Verano.
En las áreas de esparcimiento, los niños más audaces aprendieron y descubrieron nuevas aptitudes, habilidades y talento para la práctica de algunas disciplinas deportivas y recreativas.
A través de las mismas y del juego desarrollaron destrezas.
Los campistas que ya practican estos deportes, adquirieron mayor experiencia.
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Tenis, futbol, natación, pádel, jump y yoga infantil, formaron parte del programa integral de desarrollo físico.
Como parte de las actividades, el día de ayer disfrutaron de una mañana de go-cars.
Eso sí, la diversión, ¡al máximo!
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