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Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

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XLIX Aniversario

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Con una misa de acción de gracias y una convivencia que reunió a 2,500 trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí e Interapas, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio celebró su XLIX aniversario.

El evento fue encabezado por el secretario general, Ingeniero José Guadalupe Valencia Contreras, y contó con la presencia del alcalde Maestro Enrique Galindo Ceballos, quien anunció incrementos salariales y nuevos beneficios para los agremiados.

También asistieron la secretaria general Ingeniero María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y el director de Interapas, Maestro Arturo Jaimes Núñez.

Durante la celebración se reconoció a 222 trabajadores por 20, 25 y 30 años de servicio, además de premiar a los equipos ganadores del torneo de voleibol conmemorativo.

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