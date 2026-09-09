Adquieren flotillas de servicio automotriz

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CIUDAD DE MÉXICO.- Holman, empresa estadounidense de servicios automotrices, anunció la adquisición de la totalidad de Ariza, una asociación entre Holman y Corporación Zapata, en México.

La operación fortalece el negocio de gestión de flotillas de Holman en México y permite ofrecer tanto a los clientes de la región como a los operadores de flotillas multinacionales en Norteamérica una solución integral y coordinada para gestionar sus operaciones en ambos países, afirma.

Como parte de esta transición, el nombre de Ariza dejará de utilizarse y la empresa operará bajo el nombre de Holman.

"La integración de Ariza a Holman refleja nuestra confianza en el mercado mexicano, nuestro compromiso de respaldar a nuestros clientes en toda Norteamérica y nuestro reconocimiento al talentoso equipo que ha contribuido a construir este negocio", afirmó Chris Conroy, director ejecutivo de Holman, en un comunicado.

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Ariza nació en 1995 como una asociación entre Holman y Corporación Zapata, con el objetivo de ayudar a sus clientes a operar una flotilla multinacional.

Durante 30 años, combinó la gestión de flotillas, tecnología y conocimiento del mercado local para optimizar su desempeño y convertir los vehículos de una flotilla en activos estratégicos para cualquier negocio.