logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

IMSS reporta aumento en empleos formales durante agosto

El salario base promedio en agosto fue de 673.1 pesos diarios, el segundo nivel más alto registrado.

Por EFE

Septiembre 08, 2026 08:03 p.m.
A
IMSS reporta aumento en empleos formales durante agosto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México, 8 sep (EFE).- México creó 38,319 empleos formales en agosto, un aumento mensual del 0.2 %, con lo que la generación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 alcanzó los 281,397 puestos, informó este martes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

      México registra recuperación en empleo formal tras caída en julio

      El avance revierte la pérdida de 19,550 plazas registrada en julio, cuando el empleo formal cayó el 0,1 % mensual y frenó la recuperación observada en junio.

      Al cierre de agosto, México contabilizó 22 millones 798,473 puestos afiliados al instituto, la segunda cifra más alta desde que existen registros y la mayor para un mes de agosto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Del total, el 87.1 % correspondió a empleos permanentes y el 12.9 % a eventuales, mientras que los puestos permanentes alcanzaron los 19 millones 860,128, el nivel más alto para cualquier mes de la serie histórica.

      Sectores y estados con mayor crecimiento en empleo formal

      El IMSS reportó que en los últimos doce meses, el empleo formal aumentó en 343.556 puestos, equivalente a una tasa interanual del 1.5 %, la misma registrada en julio.

      Por sectores, los mayores incrementos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con el 6.6 %; la industria extractiva, con el 4.7 %; y los servicios sociales y comunales, con el 3.7 %.

      En contraste, el sector agropecuario registró una caída anual del 5.8 %, mientras que el empleo en la industria de transformación se mantuvo prácticamente sin cambios.

      Por estados, el Instituto informó que Baja California encabezó el crecimiento, con un avance anual del 8.5 %, seguido de Oaxaca, con el 6.4 %.

      Salario, patrones y trabajadores de plataformas retroceden

      Al cierre de agosto, el salario base de cotización promedio de los puestos afiliados al IMSS se situó en 673.1 pesos diarios (39,6 dólares, al tipo de cambio de 17 pesos por dólar), el segundo nivel más alto para cualquier mes desde que existen registros, aunque menor a los 673,9 pesos diarios (unos 38 dólares) del mes pasado.

      En comparación con agosto de 2025, el salario promedio aumentó en términos nominales 42.3 pesos diarios (2.5 dólares), lo que representó el quinto mayor incremento registrado para un mes de agosto en la serie histórica del instituto.

      Además, el IMSS contabilizó un millón 11,239 registros patronales, 1,815 menos que en julio, una reducción mensual del 0.2 % y del 2.7 % en comparación con agosto de 2025.

      El instituto aclaró que estos registros no equivalen necesariamente a empresas, por lo que su reducción no implica automáticamente el cierre de negocios.

      En tanto, el comportamiento de las plataformas digitales contrastó con el avance general del empleo, toda vez que los puestos asociados a estas actividades disminuyeron en 48,446 durante agosto, hasta 199,454.

      Pese a la caída mensual, el número de puestos de plataformas creció en 66,276 frente a agosto de 2025, un aumento interanual del 49.8 %.

      En total, un millón 772,296 personas fueron beneficiadas por la reforma de plataformas digitales que los incorpora a la formalidad.

      El instituto reportó además 57,653 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 468,923 correspondientes a personas trabajadoras independientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      IMSS reporta aumento en empleos formales durante agosto
      IMSS reporta aumento en empleos formales durante agosto

      IMSS reporta aumento en empleos formales durante agosto

      SLP

      EFE

      El salario base promedio en agosto fue de 673.1 pesos diarios, el segundo nivel más alto registrado.

      México registra inflación menor a promedio de OCDE
      México registra inflación menor a promedio de OCDE

      México registra inflación menor a promedio de OCDE

      SLP

      El Universal

      INEGI reportó que en México la inflación mensual fue de 0.03% en julio, con presiones en mercancías y servicios

      ¿Puedo tener Ahorro Voluntario y seguir cotizando normalmente?
      ¿Puedo tener Ahorro Voluntario y seguir cotizando normalmente?

      ¿Puedo tener Ahorro Voluntario y seguir cotizando normalmente?

      SLP

      Redacción

      Conoce cómo combinar el ahorro voluntario con las aportaciones obligatorias para aumentar el saldo de tu Afore.

      Alistan ley de economía digital para reducir uso de efectivo
      Alistan ley de economía digital para reducir uso de efectivo

      Alistan ley de economía digital para reducir uso de efectivo

      SLP

      El Universal

      El paquete económico enviado al Congreso contempla reformas en tecnología financiera y apoyo a Mipymes