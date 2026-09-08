México registra inflación menor a promedio de OCDE

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer que la inflación general fue de 4.1% en julio pasado en los países que la integran.

Inflación general y subyacente en OCDE y México

"La inflación anual en la OCDE, medida mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se mantuvo prácticamente estable en 4.1% en julio de 2026", luego del 4.2% de junio pasado.

México tuvo un porcentaje menor de 3.12%, una diferencia que lo ubicó 0.98 puntos porcentuales por debajo de las economías de la OCDE.

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El descenso de la inflación general de la economía mexicana estuvo acompañado por una inflación subyacente de 3.95% anual. Este indicador excluye productos con precios más variables, como algunos alimentos agropecuarios y energéticos, por lo que se utiliza para observar la tendencia de los precios en el mediano plazo.

En el caso de los países de la OCDE, "la inflación anual de la energía y la inflación subyacente se ubicaron en 11.6% y 3.6%, respectivamente, sin variaciones relevantes".

La inflación subyacente de la OCDE fue de 3.6% en julio, por debajo de la registrada en México. La diferencia fue de 0.35 puntos porcentuales, lo que muestra que, aunque la inflación general mexicana fue menor, las presiones persistentes en bienes y servicios continuaron siendo relativamente más elevadas que en el promedio del organismo.

Inflación mensual en México y comportamiento en el G20

En México, el INEGI reportó que los precios al consumidor aumentaron 0.03% mensual en julio. Dentro del componente subyacente, las mercancías subieron 0.19%, mientras que los servicios avanzaron 0.26%.

La OCDE dijo que en el Grupo de los 20 países, el G20, la inflación general anual bajó a 3.9% en julio, desde 4.1% en junio.

El comportamiento de México también fue más favorable que el promedio del G20, con una diferencia de 0.78 puntos porcentuales, aunque este grupo reúne economías con condiciones muy distintas, desde países con inflación baja hasta naciones con fuertes presiones en precios.

A nivel internacional, la energía continuó siendo uno de los principales factores de presión. La inflación energética de la OCDE se mantuvo en 11.6% por cuarto mes consecutivo por encima de 10%, mientras que la inflación de los alimentos bajó a 3.2%, desde 3.4% en junio.