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Aranceles a países sin tratado surten efecto

Importación de productos cayó un 23.2%, tras decreto que se aplica desde enero

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Aranceles a países sin tratado surten efecto
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El decreto que aplica aranceles de hasta 50% a mil 463 fracciones correspondientes a varios productos provenientes de países sin acuerdo de libre comercio con México, en su mayoría de China, han comenzado a surtir efecto.

      Con datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA) reporta que la importación de productos de estas mil 463 fracciones arancelarias fue de 11 mil 808 millones de dólares de enero a mayo, 23.2% menos que en el mismo periodo de 2025.

      El decreto comenzó a aplicarse en enero y comprende miles de productos como aguas de tocador, maquillaje, jabones, shampoo, polímeros, policarbonatos, vajillas y artículos de cocina, papeles, hilos, telas, textiles, calzado, tubos, galvanizados, motores, planchas, hornos de microondas, muebles y juguetes, entre otros, los cuales pagan aranceles que van de 5% a 50%.

      También aplican a las autopartes, llantas, autos eléctricos a gasolina o diesel, así como también a motocicletas.

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      "No sólo los productos terminados, sino las materias primas componentes y partes son los que están en esos aranceles y que el gobierno de México planea sacar un nuevo listado de hasta 2 mil fracciones para países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, incluyendo China, y eso ocurrirá durante las siguientes semanas. El gobierno publicará un nuevo listado", adelantó Alberto Bustamente, presidente de la ANAPSA.

      El decreto tiene como objetivo reducir las importaciones de insumos provenientes de China y evitar que de alguna manera se incorporen o se triangulen en algún proceso de manufactura para después exportarse hacia Estados Unidos.

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