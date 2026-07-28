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Abren puente entre EU y Canadá pese a disputa

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Abren puente entre EU y Canadá pese a disputa
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      DETROIT.- Un importante puente nuevo que conecta Canadá y Estados Unidos en Detroit se abrió el lunes a camiones, autos y otros vehículos, el punto culminante de un proyecto de años que últimamente había quedado un poco magullado por la política internacional.

      Entre los primeros en cruzar el río Detroit, que separa a Detroit de Windsor, Ontario, estuvieron descendientes de Gordie Howe, la leyenda del hockey cuyo nombre lleva el puente. El senador demócrata por Michigan Gary Peters recorrió el tramo en motocicleta, mientras que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condujo un Ford Mustang descapotable.

      El tramo de seis carriles, construido por Canadá a un costo de 6.400 millones de dólares canadienses, se convierte ahora en una alternativa menos costosa al Ambassador Bridge, de propiedad privada, que tenía el monopolio de los grandes camiones que transportan mercancías valoradas en miles de millones entre ambos países, especialmente al servicio de la industria automotriz.

      "Hay miles de camiones que pasan por ahí" a diario, manifestó Kevin Ketels, profesor de negocios que enseña gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal Wayne.

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