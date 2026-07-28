Exportadores pierden 592 mdd por barrenador
Esperan que la exportación de bovinos mejore con la reapertura gradual de las fronteras
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CIUDAD DE MÉXICO.- Los exportadores de ganado informaron la pérdida de 592 millones de dólares en 4 meses debido al cierre de la frontera estadounidense a causa del gusano barrenador.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) y Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) esperan que la exportación de bovinos mejore con la reapertura gradual de las fronteras. GCMA detalló que los ganaderos mexicanos dejaron de exportar un millón 974 mil cabezas de mayo del año pasado a la fecha, lo que significó una pérdida de costo de oportunidad por 592 millones de dólares.
"Los exportadores tuvieron que vender el ganado al mercado mexicano en 900 dólares en lugar de mil 200 dólares, que es el precio de exportación", indicó.
Sin embargo, el alza de las exportaciones en canal permitió evitar un mayor daño. De enero a junio se enviaron a EU mil 618 millones de dólares de carne de res, pero la cifra está por debajo de lo obtenido por el ganado en pie.
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GCMA expuso que en EU los corrales de engorda recibieron menos ganado, lo que redujo la producción de carne en 731 mil toneladas métricas y provocó mayores precios.
Comecarne celebró la reapertura de la frontera de EU para el ganado en pie mexicano, una decisión que fortalece la integración de nuestra cadena de valor y refrenda la importancia del comercio cárnico entre ambos países.
El CNA destacó los avances en la habilitación de la planta reproductora de moscas estériles en el sur del país para acelerar la contención y erradicación del gusano barrenador del ganado.
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