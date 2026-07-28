Mundial favorece ventas de Oxxo en segundo trimestre

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La Copa Mundial de Futbol 2026 impulsó el desempeño de OXXO durante el segundo trimestre de 2026, al favorecer un mayor flujo de consumidores en las tiendas, aunque Fomento Económico Mexicano (FEMSA) advirtió que mantiene una perspectiva cautelosa para la segunda mitad del año ante un entorno de consumo débil en México.

"Hay que destacar el trimestre de OXXO México, que logró un crecimiento en ingresos y utilidad de doble dígito y, de manera importante, un regreso al crecimiento positivo en el tráfico de clientes, después de varios trimestres de disminución.

"Si bien la Copa del Mundo aportó una contribución positiva durante el trimestre, consideramos que hubo un impulso adicional resultante de una mejor ejecución en todo el país, de iniciativas comerciales enfocadas en categorías clave para aumentar el tráfico", dijo en su reporte financiero al segundo trimestre de 2026, el director general de FEMSA, José Antonio Fernández Garza-Lagüera.

Crecimiento en ingresos y ventas de OXXO

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En su documento, la empresa informó que los ingresos de su división minorista aumentaron 11.8%, a 86 mil 708 millones de pesos, reflejando un incremento de 9.5% en las ventas mismas-tiendas, junto con una expansión de tiendas del 3.5%. El crecimiento en las ventas mismas-tiendas fue impulsado por un aumento de 7.4% en el ticket promedio y un incremento de 2% en el tráfico.

Perspectiva cautelosa para la segunda mitad del año

La firma indicó que mantiene cautela hacia la segunda mitad del año, al considerar que el entorno de consumo en México continúa mostrando debilidad.

"Mirando hacia adelante, y a pesar de seguir enfrentando un entorno de consumo débil en México que ya no cuenta con el impulso de la Copa del Mundo, vemos de manera favorable la trayectoria actual en la mayoría de nuestras unidades de negocio, y somos cautelosamente optimistas respecto a la segunda mitad del año, aunque anticipamos que esta pueda ser más moderada", explicó la firma.

Resultados consolidados y crecimiento de Spin by OXXO

A nivel consolidado, FEMSA reportó ingresos por 231 mil 2 millones de pesos en el segundo trimestre, un crecimiento de 9.3% respecto al mismo periodo de 2025. El flujo operativo aumentó 12.7%, a 33 mil 340 millones de pesos, mientras que la utilidad de operación avanzó 7.2%, a 19 mil 110 millones de pesos.

La utilidad neta consolidada ascendió a 9 mil 221 millones de pesos, un incremento de 64.9% frente al segundo trimestre del año previo. La empresa explicó que el resultado fue favorecido principalmente por una menor pérdida cambiaria no monetaria y una mejora en los resultados de asociadas, efectos que compensaron mayores gastos financieros e impuestos.

En tanto, la plataforma financiera Spin by OXXO cerró el trimestre con 17.6 millones de usuarios registrados, un crecimiento anual de 21.6%, de los cuales 11.5 millones fueron usuarios activos. Las transacciones mensuales promedio aumentaron 61.5% respecto al año anterior.