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Trump defiende su política arancelaria

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Trump defiende su política arancelaria
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      MILFORD, Michigan.- El presidente Donald Trump visitó el lunes Michigan para defender sus políticas económicas que, aseguró, han reactivado la industria automotriz y la manufactura estadounidense, incluso cuando muchas empresas aseguran que los aranceles implementados contra Canadá y el resto del mundo han perjudicado al estado.

      Trump defendió sus políticas durante su visita a una instalación de General Motors en Milford, un suburbio de Detroit donde se llevan a cabo pruebas para sus vehículos. Celebró después de ver vehículos Corvette, Cadillac y Hummer competir en una serie de carreras de corta distancia.

      En su discurso, Trump celebró los planes de GM de expandir la producción nacional en los próximos años y se declaró un presidente que "por fin" defiende a los trabajadores de la industria automotriz. "He hecho más por ustedes que sus padres, ¿OK?", bromeó.

      Después de realizar un recorrido por vehículos de GM de diferentes épocas, Donald Trump afirmó que los aranceles han ayudado a la compañía.

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      "Han avanzado mucho", dijo a los reporteros sobre la automotriz con sede en Detroit. "Es increíble lo que los aranceles están haciendo por GM". Añadió que ha sido bueno con la empresa, pero se negó a entrar en detalles.

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