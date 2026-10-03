Canaco-CDMX reporta pérdidas millonarias por marcha

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) informó que el sector empresarial registró pérdidas de 23 millones 125 mil pesos por ventas no realizadas derivadas de las movilizaciones realizadas en conmemoración del 2 de octubre de 1968.

Canaco reporta pérdidas y gastos por movilizaciones en CDMX

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, informó que estas pérdidas las registraron los comercios establecidos en el Centro Histórico y en los principales corredores viales como el Eje Central Lázaro Cárdenas y Flores Magón, por donde transitaron los manifestantes.

Detalló que 3 mil 569 unidades económicas resultaron afectadas, ya que se vieron obligadas a suspender actividades y cerrar sus establecimientos anticipadamente para evitar situaciones de riesgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"A la considerable cifra de ingresos perdidos se suma un fuerte impacto operativo para los empresarios, quienes tuvieron que invertir en la protección de sus negocios por temor a que los encapuchados infiltrados en la movilización cometieran actos vandálicos", expuso.

"El sector privado tuvo que realizar un gasto de 25 millones 590 mil pesos para la instalación de vallas, tapiales y la contratación de servicios adicionales de seguridad que pudieran proteger a sus colaboradores y resguardar sus establecimientos", añadió.

Canaco condena actos vandálicos y pide apoyo gubernamental

Consideró inaceptable que el comercio establecido tenga que asumir costos financieros por actos vandálicos.

La Cámara de Comercio también condenó las acciones de violencia y destrozos perpetrados por grupos radicales como el Bloque Negro, los cuales, hasta el momento, han generado una pérdida estimada de entre un millón y un millón 500 mil pesos.

"La institución reitera su absoluto respeto a quienes se manifestaron pacíficamente para conmemorar el 58 aniversario del atentado en la Plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, reprueba los actos vandálicos que vulneraron el derecho al trabajo", recalcó.

La Canaco pidió al Gobierno de la Ciudad de México robustecer las estrategias de prevención, asegurar la aplicación de la ley y diseñar mecanismos de apoyo o compensación para los comerciantes que resulten afectados por estos acontecimientos.