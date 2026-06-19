BBVA baja a 1.2% previsión del PIB

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Ciudad de México.- BBVA México redujo su expectativa de crecimiento de la economía nacional de 1.8% a 1.2% para este año, ante un menor dinamismo del consumo y de la inversión, aunado al entorno de incertidumbre prolongada que ha afectado la actividad interna.

La economista principal de la institución, Saidé Salazar, explicó que el Producto Interno Bruto (PIB) avanza a "tres velocidades", con un consumo interno debilitado, un sector exportador que mantiene cierta fortaleza gracias a la demanda de Estados Unidos y finanzas públicas que posee un margen de maniobra cada vez más reducido.

Señaló que la desaceleración responde a factores como la incertidumbre por las políticas comerciales de Estados Unidos y la revisión del T-MEC, así como por el entorno regulatorio e institucional en México tras la implementación de la reforma judicial.

Se suma el aumento en los costos energéticos derivado del conflicto en Medio Oriente, que ha afectado la demanda de bienes y servicios en el mercado estadounidense.

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Aunque BBVA prevé un impulso temporal durante el segundo trimestre por la realización de la Copa del Mundo, considera que la debilidad del consumo y del mercado laboral persistirá en la segunda mitad del año. El banco también redujo su pronóstico de crecimiento del empleo formal para 2026 a 1.4%, desde una estimación previa de 2.1%, dada la menor generación de puestos de trabajo y la pérdida neta de empresas, principalmente pequeñas y medianas.

Pese al ajuste, BBVA anticipa una recuperación gradual hacia 2027, con un crecimiento de 1.8%, apoyado por una mayor demanda externa, una menor incertidumbre comercial y el avance de los contratos mixtos en el sector energético. La institución considera que México puede aprovechar la expansión de las inversiones vinculadas con inteligencia artificial en Estados Unidos y fortalecer su papel como plataforma industrial integrada a esas cadenas de valor.

De mantenerse la actual trayectoria de bajo crecimiento económico y deterioro de las finanzas públicas, el país podría perder el grado de inversión en los próximos años, alertó el banco.