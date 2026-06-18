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¿Cómo va el registro telefónico y cuándo vence el plazo?

Casi 57 millones de líneas se han registrado; el gobierno de México niega que el objetivo sea espiar a las personas

Por El Universal

Junio 18, 2026 01:02 p.m.
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      La mandataria federal señaló que el próximo jueves, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informará sobre este registro telefónico.

      "El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas telefónicas. Para que todos puedan saber el plazo era en junio y Pepe, él mismo lo va a presentar la próxima semana. Vamos a esperar esta semana cómo avanzar el registro, más de la mitad están registradas. Entonces vamos a esperar esta semana para poder informar.", afirmó.

      "Es muy importante para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quién no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos".

      En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es de los pocos países "sino el único" en donde las líneas telefónicas no están asociadas a una persona.

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      Reiteró que son las compañías telefónicas quienes guardan los datos personales y no el gobierno federal.

      "La gente tiene muchas preguntas sobre si se daría de baja estos celulares, ¿habría una prórroga en caso de no registrarse?", se le preguntó.

      "El jueves ya lo informamos, pero no queremos afectar a la gente, pero sí que se registren, que avance el registro, es muy importante, es poco tiempo, se hace rápido y nos ayudamos entre todos con ese registro", respondió.

      La semana pasada, se informó que a días de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares, continúa en internet el mercado negro de chips supuestamente con el registro obligado.

      Expertos advirtieron que padrón de líneas telefónicas podría aumentar mercado negro de SIM y robo de identidad y pidieron posponer fecha límite.

      La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que al corte del viernes 5 de junio se habían registrado 56 millones 797 mil 762 líneas.

      EL PLAZO 

      La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó que el plazo para realizar el registro vence el próximo 30 de junio. Las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas y no podrán realizar ni recibir llamadas ni SMS.

      Asimismo, únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia y no tendrán acceso a datos móviles para utilizar cualquier tipo de aplicación, como de mensajería instantánea o bancarias.

      La Comisión reiteró el llamado a las y los usuarios para registrar sus líneas celulares, para cerrar espacios al anonimato en líneas telefónicas móviles y contribuir al fortalecimiento de la seguridad de las personas, combatiendo delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

      "Es importante señalar que el registro es realizado directamente por las compañías telefónicas, las cuales son responsables de recabar, resguardar y proteger los datos de sus usuarios —nombre y CURP de 18 caracteres— conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

      "En el caso de las líneas de pospago contratadas antes del 9 de enero de 2026, únicamente deberán actualizar sus datos quienes así lo requieran las compañías telefónicas", explicó la CRT.  

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