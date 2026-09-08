Blindan Tren Maya contra terrorismo

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Ciudad de México.- El gobierno federal contrató un seguro para proteger el Tren Maya de terrorismo y sabotaje, cuyo costo fue de 715 millones de pesos.

"Este seguro ampara en todas las secciones los bienes cubiertos contra la pérdida o daño físico ocurridos durante la vigencia de esta póliza causados por un acto de terrorismo y/o sabotaje, como aquí se define", indica el Anexo Técnico: Servicio de Aseguramiento Patrimonial del Tren Maya.

"Para propósitos de esta póliza, un acto de terrorismo significa un acto o serie de actos que incluye el uso de la fuerza o violencia por parte de cualquier persona o grupo(s) de personas, ya sea que actúen por cuenta propia o en representación de o en conexión con cualquier organización(es), cometidos con propósitos políticos, religiosos o ideológicos, incluyendo la intención de influenciar sobre cualquier gobierno y/o para sembrar miedo en el público para dichos propósitos".

El seguro tiene vigencia de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y es la segunda vez consecutiva que se contrata bajo adjudicación directa a la empresa estatal Agroasemex, que ha sido señalada de irregularidades.

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En caso de que sufra algún acto de terrorismo, el Tren Maya recibirá hasta 300 millones de pesos, lo cual forma parte de la cobertura máxima de responsabilidad, que llega a 11 mil 755 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo niega que existan actos de terrorismo en México y opina que el concepto abre la puerta a la injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad en el país.

Juan Carlos Machorro, especialista en infraestructura y socio de la firma Santamarina y Steta, opinó que proteger el Tren Maya contra actos terroristas y sabotaje está en línea con las prácticas internacionales.

Sin embargo, consideró preocupante que la contratación haya sido mediante adjudicación directa a Agroasemex, que forma parte del gobierno federal y está supuestamente especializada en el sector agrícola.