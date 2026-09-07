EU concentra casi siete de cada diez exportaciones mexicanas de café

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México, 7 de septiembre (EFE).- Estados Unidos recibió el 68 % de las exportaciones mexicanas de café durante 2024, lo que lo mantiene como el principal destino del producto nacional, de acuerdo con datos presentados durante Expo Café 2026.

La información de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), elaborada con cifras de UN Comtrade, muestra una amplia diferencia respecto de otros compradores.

Bélgica concentró el 13.6 % de las exportaciones; Alemania, el 7.8 %; Francia, el 3 %, e Italia, el 2.4 %.

La participación estadounidense cobra relevancia por el tamaño de ese mercado, que consumió aproximadamente 25.4 millones de sacos de 60 kilogramos durante el ciclo 2024-2025, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mercado mexicano también presenta una tendencia de crecimiento. La firma Technavio estima que avanzará a una tasa anual compuesta del 5.9 % entre 2025 y 2029, con un aumento aproximado de mil 80 millones de dólares en su valor.

Entre los factores que impulsan el consumo se encuentran el interés de los jóvenes por el café, la demanda de productos orgánicos y la búsqueda de opciones de mayor calidad.

Sin embargo, la expansión del mercado contrasta con el desempeño de la producción nacional. México obtuvo 1.08 millones de toneladas de café cereza durante el ciclo 2024-2025, frente a 1.06 millones del periodo anterior.

El incremento fue de apenas 1.9 %, de acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Marcos Gottfried, director general de Tradex, señaló que uno de los desafíos del sector es lograr que el crecimiento comercial se traduzca en mayor productividad y rentabilidad para los productores.

La producción está concentrada principalmente en Chiapas, con el 36.5 %; Veracruz, con el 24.8 %, y Puebla, con el 21.1 %. En conjunto, las tres entidades aportan más del 82 % del café cereza nacional.

México combina la producción y exportación del grano con la importación de café para complementar la oferta y mantener activa su capacidad industrial durante todo el año.

Félix Martínez, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café (Anicafé), explicó que una parte del café importado es procesada y posteriormente reexportada con valor agregado.

Durante el ciclo 2024-2025, México exportó alrededor de 2.9 millones de sacos de 60 kilogramos equivalentes en café verde y registró un saldo comercial positivo de aproximadamente 530 mil sacos, según el USDA.