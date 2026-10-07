BM prevé un mayor PIB para México

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Ciudad de México.- El Banco Mundial elevó sus proyecciones de crecimiento de la economía mexicana, de 1.3% a 1.4% en 2026, y de 1.7% a 1.8% en 2027.

Este martes señaló que México y Brasil, las dos mayores economías en América Latina y el Caribe, "crecen a un ritmo igual o inferior al promedio regional, limitadas por condiciones monetarias restrictivas necesarias para continuar con el proceso de desinflación, incertidumbre en la materia de políticas y la atenuación de los impulsos de la inversión pública".

El Banco Mundial anticipa que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región se expandirá 2.2% este año y destacó a Argentina, que crecerá tres años consecutivos, de 2025 a 2027, algo que no ocurría desde hace casi dos décadas por ajustes fiscales, reformas y una economía más abierta.

Los nuevos cálculos para México del organismo, que preside Ajay Banga, están en línea con el consenso de analistas.

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Citi también dio a conocer este martes los resultados de la encuesta que aplicó a 37 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis, cuyo promedio de pronósticos indica que el PIB mexicano va a crecer 1.4% en 2026 y 1.8% en 2027.

El viernes, el Fondo Monetario Internacional recortó sus estimaciones del PIB, de 1.6% a 1.5% para 2026, y de 2.2% a 1.8% en 2027.