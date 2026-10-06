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Con "precios justos", en 87.4% de las estaciones

Por El Universal

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Con "precios justos", en 87.4% de las estaciones
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      Ciudad de México.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que 8 mil 933 estaciones de servicio en el país cumplen con el precio establecido para el diésel, al venderlo por debajo de los 27 pesos por litro.

      Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Escalante Ruiz señaló que las estaciones que cumplen con este precio representan 87.4% del total de establecimientos que comercializan este combustible.

      El funcionario indicó que la Profeco mantiene el seguimiento de la estrategia nacional para promover la estabilización del precio del diésel y puso a disposición de los consumidores un mapa virtual que permite consultar los precios de este combustible y de la gasolina regular en las estaciones de servicio.

      De acuerdo con la Profeco, en las distintas regiones monitoreadas el margen de ganancia de las gasolineras se mantuvo dentro de los parámetros establecidos. Sin embargo, el procurador también señaló a una estación de la marca BP ubicada en Amozoc, Puebla, donde identificaron un precio de 29.99 pesos por litro de diésel, con un margen de ganancia de 3.01 pesos.

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