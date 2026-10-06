Recortan gastos por costo de vivienda

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Ciudad de México.- El costo de la vivienda está obligando a millones de personas a reducir sus gastos en alimentación, atención médica y seguridad financiera para poder costear el costo de la vivienda donde habitan, ya sea propia o rentada, de acuerdo con una encuesta global de Hábitat para la Humanidad Internacional.

En la encuesta participaron más de 30 mil personas en 22 países, incluido México.

En el marco del Día Mundial del Hábitat, HPHI publicó su Informe Global de Investigación sobre Vivienda 2026, basado en una de las encuestas de opinión pública sobre vivienda más amplias e inclusivas realizadas a nivel mundial hasta la fecha.

El informe pone en el centro las experiencias de las personas y revela cómo la vivienda influye en su calidad de vida, su salud, su situación financiera, su estabilidad y sus oportunidades de futuro, poniendo en evidencia lo que las personas tienen que sacrificar para poder pagar una vivienda.

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"En México, ocho de cada 10 personas reportan haber reducido al menos un gasto en alimentos o haber retrasado o evitado la atención médica durante el último año para poder pagar su vivienda, superando el promedio de 75%.