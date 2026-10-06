Inversión gana impulso: Inegi

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Ciudad de México.- La inversión en el país tomó velocidad, impulsada por la importación de maquinaria y equipo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes que el capital físico creció 1.4% en julio en comparación con junio de este año.

Se trata del segundo mes consecutivo de avances y el mejor resultado desde abril pasado, al restar la inflación, las variaciones temporales y los efectos de calendario.

Destacaron los recursos canalizados a maquinaria, equipo y otros bienes importados, al aumentar 7.8% y fue el desempeño más rápido desde noviembre de 2020.

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El gasto en activos comprados en el extranjero está influido por la paridad del peso mexicano frente al dólar, cuyo promedio fue de 17.46 en julio, según el tipo de cambio FIX que determina el Banco de México.

En tanto, la inversión en maquinaria y equipo hechos en México se elevó 2.1%, revelan los registros del instituto que preside Graciela Márquez Colín.

En conjunto, las cifras muestran una recuperación gradual de la inversión, aunque con un comportamiento desigual entre sus componentes y una marcada dependencia del gasto público contra la debilidad del capital privado, comentó la directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora.

"El desempeño de la inversión seguirá estrechamente ligado a la evolución del entorno comercial. En particular, serán relevantes el avance de las negociaciones entre México y Estados Unidos, así como las medidas arancelarias vigentes en diversos sectores estratégicos", dijo.

Quiroz Zamora anticipó que las empresas mantendrán cierta cautela antes de concretar nuevos proyectos de inversión, especialmente aquellos vinculados al llamado nearshoring.

Analistas de Banorte indicaron que las necesidades de equipamiento especializado ligado a la compra de bienes de capital del exterior impulsarán la inversión.

Mencionaron la nueva planta de camiones Volvo en Nuevo León, la ampliación de BMW en San Luis Potosí, y la expansión de Flex para fabricar equipos para inteligencia artificial y centros de datos.

En su opinión, inversiones asociadas a la inteligencia artificial y anunciadas recientemente, como la de Pegatron en Chihuahua con 330 millones de dólares entre 2026 y 2029, continuarán dando soporte al capital productivo.