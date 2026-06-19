BMV pierde 0.06% y Dow Jones gana 0.14%

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un ligero 0,06 % para ligar dos sesiones de pérdidas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 68.265,11 unidades, en una jornada con cierres mixtos en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. El viernes los mercados en Estados Unidos permanecerán cerrados por la conmemoración del Día de la Liberación", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Sigma (-3,17 %), Walmex (-2,9 %), Alsea (-2,83 %), Kimberly-Clark (-2,58 %) y Orbia (-2,41 %).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,36 unidades por billete verde, frente a los 17,33 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Wall Street terminó este jueves en verde una semana más corta de lo habitual por el festivo de ´Juneteenth´ o Día de la Emancipación y marcada por el acuerdo de Irán y Estados Unidos además de la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener estables los tipos de interés.

Al término de la sesión de este jueves, el Dow Jones subió un 0,14 %, hasta los 51.564 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 1,08 %, hasta 7.500 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 1,91 %, hasta 26.517 enteros.

En el cómputo semanal, los tres principales índices de Wall Street cerraron con avances: el Dow Jones subió un 0,7 %, el S&P 500 un 0,9 % y el Nasdaq un 2,4 %.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó hoy un 0,25 %, hasta los 76,6 dólares el barril, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunciara que 12,5 millones de barriles de crudo pasaron anoche por Ormuz.