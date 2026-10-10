Bolsas de EU y México, al alza

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este viernes un 1.63%, movimiento que lo impulsó a registrar un alza semanal del 2.35%, segundo avance en las últimas tres semanas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se ubicó en las 66,048.57 unidades, en una semana de resultados entre los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Añadió que "las ganancias estuvieron impulsadas ante el optimismo sobre el comienzo de la temporada de resultados trimestrales durante la siguiente semana para las emisoras del sector financiero".

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV, "cerró la semana con un avance del 2.35% para apuntarse ganancias en dos de las últimas tres semanas y cerrar en su mayor nivel desde la primera semana de agosto", cuando registró 66,938.64 unidades.

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Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron los avances semanales de las emisoras: Orbia Advance (+12,36 %), Grupo Carso (+8,62 %), Alsea (+5,9 %), Vesta (+5,39 %) y Pinfra (+4,62 %).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,15 % frente al dólar al pasar de 18,2 a 18,41 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró en verde este viernes tras una semana volátil marcada por el alza de los rendimientos de la deuda de EU y del petróleo, el conflicto en Oriente Medio y las expectativas por los resultados trimestrales.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumó un 0,83 %, hasta los 51.654 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,59 %, hasta los 7.811 enteros; y el Nasdaq ganó un 0,64 %, hasta las 27.193 unidades.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,9 % acumulado, el S&P 500 un 1,2 % y el Nasdaq un 0,6 %.

Según los analistas, el mercado se animó después de que el presidente de EU, Donald Trump, reiterara que no planea atacar Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Trump también anunció un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre combustible diésel a los mercados globales.