Inflación crece en septiembre

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Ciudad de México.- En septiembre, la inflación general en México fue de 3.45%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el noveno mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42% respecto al mes anterior.

Así, la inflación general anual se ubicó en 3.45%. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.23 % y la anual, de 3.76%

El Índice de Precios Subyacente (IPS, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.20% a tasa mensual.

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A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.14% y los de servicios, 0.26%.

A tasa mensual, el Índice de Precios no Subyacente creció 1.20%. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.40% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.41%.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0,20 % mensual y un 3,75 % anual.

Este nivel fue menor al 3,88 % registrado en agosto pasado, según datos del Inegi. Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0,14 % y los servicios un 0,26 % mensual.

Los productos con mayor incidencia al alza en septiembre fueron el jitomate, cuyo precio aumentó un 30,25 % mensual; la cebolla, con un 23 %; el gas doméstico LP, con un 3,14 %; la vivienda propia, con un 0,22 %, y el pollo, con un 1,78 %.

En contraste, bajaron la papa y otros tubérculos, un 13,92 %; los servicios profesionales, un 16,44 %; el aguacate, un 8,11 %; la naranja, un 5,65 %; el tequila, un 2,62 %, y los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, un 2,06 %.

El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,41 % mensual.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, avanzó un 0,59 % mensual, y aumentó un 3,29 % anual en septiembre.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una inflación del 3,69 %, su menor nivel en 5 años, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.