Boletos de avión suben por precio de turbosina

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Ciudad de México.- El aumento en el precio de la turbosina llevó a que las aerolíneas aplicaran el mayor incremento en sus precios de los últimos dos años.

El Inegi encontró que los boletos de avión subieron 15.4% en septiembre y fue la mayor alza desde junio de 2024, ya que el combustible se disparó 65.6% el mes patrio.

El analista del sector aéreo en Verum, Jonathan Félix, dijo que las tarifas comenzaron a subir más en el segundo trimestre por el arranque del conflicto en Medio Oriente, que sigue vigente. Señaló que las tarifas deben elevarse para que las aerolíneas sean rentables.

"Cuando recién empezó la guerra todos pensaban que iba a durar un mes y no era tan preocupante, porque las aerolíneas tienen coberturas financieras y estaban cubiertas parcialmente, pero ahorita esas coberturas ya vencieron y ya no es costeable comprar coberturas pues tenemos precios altos, entonces ¿contra qué se van a cubrir?"

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"Ahorita ya están comprando turbosina a precio de mercado y el precio está muy alto y tienen que reflejarse finalmente en las tarifas", explicó.

Félix puso de ejemplo que, de enero a junio, Viva aumentó 6% su tarifa por pasajero, pero al segundo trimestre subió 15% en dólares.

"Si se hubiera mantenido estable el tipo de cambio, tal vez el alza hubiera sido más moderada, pero ya subió el dólar", expuso.

"La turbosina se cotiza en dólares, entonces, si el dólar baja le beneficia a las aerolíneas porque pueden comprar el combustible en dólares más barato, pero si se recupera el tipo de cambio y la turbosina sube, se tiene que ver reflejado en los precios de boletos", indicó.

Desde su perspectiva, el precio de la turbosina permanecerá alto hasta que no se resuelva el conflicto en Irán y no es un problema de demanda, ya que se ha mantenido moderada pese al incremento.

"Es un tema de que el principal insumo, que es la turbosina, subió de precio y se debe reflejar en los boletos para que las empresas sean rentables", apuntó.

Durante el segundo trimestre, Aeroméxico reportó un gasto total de combustible de 493. 8 millones de dólares, un aumento de 80% más que el año anterior.