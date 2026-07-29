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Cae confianza de consumidores en EU

Por AP

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Cae confianza de consumidores en EU
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      WASHINGTON.- La confianza de los estadounidenses en la economía cayó este mes mientras los precios de la gasolina volvieron a subir ante la escalada de combates entre Estados Unidos e Irán.

      El Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor bajó a 90,8 en julio desde 92,2 en junio. Ese nivel se mantiene esencialmente en el mismo rango tibio en el que ha estado desde comienzos de año. A finales de 2024 y inicios de 2025, las lecturas estaban muy por encima de 100.

      Las actitudes de los consumidores habían mejorado modestamente en junio, cuando los precios de la gasolina bajaron de 4,50 a alrededor de 3,70 dólares por galón a finales de abril y principios de mayo. Pero, a medida que se intensificaron los combates en el Oriente Medio, el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos volvió a subir. El martes era de 4,10 dólares, según el club automovilístico AAA.

      Tras ser atacado por EU e Israel a finales de febrero, Irán cerró el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial., lo que provocó un repunte en los precios.

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