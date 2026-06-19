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Caen los precios de la gasolina en EEUU

Por AP

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Caen los precios de la gasolina en EEUU
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      Nueva York.- Los precios de la gasolina en Estados Unidos cayeron por debajo de los 4 dólares por galón en promedio el jueves.

      Es la primera vez desde marzo que el costo promedio de un galón (3,8 litros) de gasolina regular ha sido tan bajo. Los precios bajaron durante la noche después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo con Irán que exige a Teherán diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido y exime las sanciones respaldadas por Washington contra el país.

      Los precios de la gasolina se sitúan en 3.999 dólares en promedio en Estados Unidos, según el club automovilístico AAA. La caída por debajo de los 4 dólares se produce tras un descenso del 15% en el precio del crudo estadounidense este mes.

      Pero las fluctuaciones en los precios de la gasolina se mantienen en todo el país. En California, los precios promedian 5,64 dólares por galón, mientras que en Carolina del Sur son de 3,58 dólares por galón.

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      Los precios del petróleo cayeron el lunes a alrededor de 80 dólares por barril de crudo de referencia estadounidense. Eso se compara con 67 dólares por barril antes de la guerra y el precio de más de 120 dólares por barril alcanzado anteriormente en el conflicto.

      Aunque los precios de la gasolina empiezan a bajar, se prevé que faltarán semanas o meses para que el petróleo vuelva a fluir por el estrecho de Ormuz. Una quinta parte del crudo mundial pasaba por el estrecho antes de la guerra. 

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